Как правильно использовать косметический тестер в магазине, рассказали в тульском Управлении Роспотребнадзора.

Тестер помогает выбрать подходящий оттенок помады или крем, но нередко они стоят открытые, и на них собирается пыль и грязь.

«Никогда не наносите продукт из тестера напрямую на лицо, особенно на губы, веки и слизистые оболочки. Большинство косметических средств можно протестировать другим способом», — такое главное правило обозначили в ведомстве.

Советы при тестировании косметики в магазине

При работе с декоративной косметикой (помада, блеск, тени, тональный крем), пользуйтесь аппликатором. Возьмите ватную палочку, наберите немного продукта. Чтобы подобрать тон, нанесите продукт на запястье, а для проверки оттенка помады или блеска — на подушечку пальца, приблизьте к лицу и посмотрите на отражение в зеркале, чтобы понять, подходит вам или нет.

(помада, блеск, тени, тональный крем), пользуйтесь аппликатором. Возьмите ватную палочку, наберите немного продукта. Чтобы подобрать тон, нанесите продукт на запястье, а для проверки оттенка помады или блеска — на подушечку пальца, приблизьте к лицу и посмотрите на отражение в зеркале, чтобы понять, подходит вам или нет. Тестер туши в магазине представлен затем, чтобы визуально оценить, насколько щеточка подходит по форме, а само средство — по цвету и текстуре. Тестировать тушь в магазине нельзя.

С уходовой косметикой (кремы, гели, сыворотки, лосьоны) нужно быть еще осторожнее. Не зачерпывайте средство из баночки пальцем. Попросите у консультанта индивидуальную лопатку-шпатель или воспользуйтесь чистой ватной палочкой. Наносить пробник лучше всего на тыльную сторону руки, чтобы оценить плотность и скорость впитывания, определить, есть ли у вас аллергия на какие-то компоненты

«Что касается парфюмерии, то риск здесь минимален, но нюансы есть, — отмечают в ведомстве. — Для знакомства с ароматом используйте бумажный блоттер. Чтобы понять, как парфюм раскроется именно на вашей коже, распылите его на сгиб локтя или на запястье. Это место нельзя тереть, иначе это нарушит структуру аромата».

ВАЖНО Если у вас есть повреждения на коже, например царапины или экзема, либо склонность к сильным аллергическим реакциям, от использования общих тестеров лучше воздержаться.

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