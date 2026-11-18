Стали известны итоги всероссийского проекта «Знание.Наставники». В число 1600 победителей из 86 регионов страны вошли 15 представителей Тульской области. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

Тульские специалисты получили почётное звание победителей в трёх номинациях: «Наставник-руководитель»; «Наставник-педагог»; «Наставник-советник».

«Участники проекта продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, представили инновационные подходы к решению педагогических задач и поделились собственным опытом наставнической деятельности», - дополнил он.

Ранее тульским школьникам назвали возможные даты новогодних каникул в 2026 году.