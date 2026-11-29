Пожарную безопасность в храмах и церквях проверяют сотрудники МЧС в ходе профилактических мероприятий.

Как сообщают в ведомстве, в этот раз мероприятия прошли в Узловой, Киреевске и Белёве. Спасатели побеседовали с настоятелями и прихожанами, напомнили о важности соблюдения требований пожарной безопасности.

Особое внимание специалисты уделили состоянию эвакуационных путей, которые должны оставаться свободными, и работоспособности систем оповещения.

Спасатели напомнили, что зажжённые свечи и лампады нельзя оставлять без присмотра. Также инспекторы разъяснили правила безопасного использования печного отопления и электрооборудования.

«Следите за исправностью отопительных приборов, не допускайте их перегрева и не используйте неисправные электроприборы», — предостерегают сотрудники МЧС.