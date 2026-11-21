С 23 ноября остановка и стоянка транспорта на площади Ленина будет ограничена, напоминают тулякам в городкой администрации.

Объявление об этом появилось 16 ноября. И сегодня, 21 ноября, информация вновь транслируется жителям города, чтобы ограничения не стали неприятным сюрпризом для автолюбителей в первый день рабочей недели.

«По выходным дням личный автомобиль можно будет оставить бесплатно на парковке Правительства региона со стороны Крестовоздвиженской площади», — отметили в админитсрации.

23 ноября на главной площади города начнут устанавливать новогоднюю ёлку.

Ранее сообщалось, что в Туле смонтировали каркас бывшей главной городской ёлки.