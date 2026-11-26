Филиал «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» организовал для студентов Тульского государственного университета, обучающихся по направлению «электроэнергетика», а также учащихся профильных колледжей профориентационный «День компании».

Мероприятие прошло на базе вуза и познакомило молодёжь с реальной работой электросетевого комплекса и возможностями построения карьеры в энергетической отрасли.

Гостям продемонстрировали спецтехнику, современное оборудование и программные комплексы, которые ежедневно применяются специалистами. Участники смогли увидеть, как устроены технологические процессы, обеспечивающие надёжное электроснабжение региона, узнали о требованиях к эксплуатации и диагностике энергообъектов.

При участии Совета молодёжи филиала компании и представителей корпоративного учебного центра «Энергетик» для участников были подготовлены интерактивная и игровая локации: здесь студенты в практико‑ориентированном формате попробовали себя в роли специалистов, выполнили задания, моделирующие реальные рабочие ситуации, и получили представление о ключевых задачах, стоящих перед энергетиками.

Сотрудники филиала рассказали о направлениях его деятельности, актуальных вакансиях, возможностях стажировок и практик, а также о программах развития молодых специалистов в составе Группы компаний. Студенты могли задать вопросы персоналу и напрямую узнать об особенностях работы в отрасли.

«Наша задача - помочь молодёжи увидеть профессию со стороны, понять, из чего складывается ежедневный труд энергетика, какие навыки особенно востребованы и какие перспективы открываются перед начинающими специалистами. Такие встречи позволяют студентам соотнести свои знания с реальными производственными задачами и осознанно подойти к выбору карьерного пути», - прокомментировал директор филиала Максим Шитиков.