Распределение субсидий муниципалитетам Тульской области на реализацию программ формирования современной городской среды в 2026 год пересмотрено правительством региона. Суммарный объём ассигнований остался прежним и составляет 396,8 млн рублей. Однако по муниципальным образованиям произошли изменения: 12 из них получили меньше средств, 2 — больше, а 12 — сохранили изначально предусмотренные в областном бюджете объёмы финансирования.

Наиболее существенные изменения коснулись городского округа Новомосковск (увеличение на 3,37 млн руб.), Кимовского района (сокращение на 656,6 тыс. руб.) и городского округа Донской (сокращение на 323,2 тыс. руб.).

Напомним, несколькими днями ранее губернатор оценил результаты первого этапа благоустройства парка в Ясногорске. Проект является победителем всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.