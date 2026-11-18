С 9 по 15 ноября на портале «Открытый регион 71» решили 1205 вопросов, поступивших от жителей Тульской области. Об этом сообщает минцифры области.

Наиболее востребованной категорией обращений стала уборка и вывоз мусора. Также в числе актуальных тем — отопление и содержание многоквартирных домов.

«По количеству решённых проблем лидерами стали три муниципалитета региона. Первое место занял Новомосковск, второе — Узловский район, третье — Щёкинский район», - пояснили в пресс-службе.

Ранее 40 жалоб отправила жительница Новомосковска губернатору за два часа.