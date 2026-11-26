Фотоловушка показала обитателей Красивомечья, об этом сообщает пресс-служба национального парка «Тульские засеки».

Всем известно, что кабанята полосатые, а взрослые животные — чёрные, специалисты объяснили, почему это не всегда так.

На самом деле «палитра» окрасов кабана немного сложнее. С конца лета — начала осени окраска молодых кабанчиков становится однотонной — бурой или рыжей, и лишь позднее они приобретают практически чёрный цвет.

Встречаются и совсем нетипичные расцветки — пятнистые. Охотники обычно называют таких зверей «рябыми». Пятнистость — генетически обусловленный признак, точные причины появления которого до конца не выяснены.

Существует мнение, что такая окраска могла возникнуть в результате гибридизации одомашненных свиней с кабаном. Однако есть и данные, подтверждающие, что эта особенность окраски существовала ещё до появления домашних свиней.