Прокурор города Щёкино утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы местной администрации. Дело направлено в Щёкинский межрайонный суд Тульской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с марта 2021 года по май 2025-го женщина, отвечавшая за вопросы земельных и имущественных отношений, неоднократно получала через посредника деньги за содействие в передаче земельных участков в аренду без торгов. Общая сумма предполагаемых взяток превысила 2,6 млн рублей.

«Экс-чиновнице предъявлены обвинения в получении взятки, в том числе в значительном и крупном размерах, а также за незаконные действия или бездействие», - отметили в пресс-службе.

Также в Алексине обвиняют во взятке уполномоченного представителя Росимущества.