Министерство просвещения РФ не собирается повышать минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2027/2028 учебном году. Данными поедились журналисты РИА Новости.

Появился соответствующий проект приказа. Так, делающим поступить понадобится не менее: 42 баллов — по русскому языку и обществознанию; 40 баллов — по математике, физике, литературе и географии; 38 баллов — по истории; 45 баллов — по информатике; 35 баллов — по иностранному языку; 39 баллов — по биологии и химии.

Напомним, выпускники имеют возможность записаться на итоговое сочинение через Госуслуги.