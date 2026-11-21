Почта Деда Мороза заработала в тульском центре молодёжи на ул. Демонстрации. Здесь на новогодних праздниках будет находиться резиденция волшебника.

Отправить письмо зимнему чародею может любой желающий. Ящик для писем располагается в холле арт-резиденции ДКЖ.

Вокруг почтового ящика организована фотозона, где можно сделать фото на память с любимыми персонажами из Смешариков — Нюшей и Крошем.

Кстати, в день рождения Деда Мороза в пряничной столице выпал снег. А ранее стало известно, когда туляки могут попасть на поезд Деда Мороза