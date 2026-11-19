Как сообщили в администрации Тулы, 18 ноября прошло заседание рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, погашению задолженности по зарплате и контролю за поступлением налоговых платежей в бюджет региона.

С начала 2026 года в результате проводимой работы погашена задолженность по заработной плате работникам предприятий на сумму 163,8 млн рублей. На заседании рассмотрели работу с тульскими предприятиями и организациями, у которых есть риски нарушения трудового законодательства — введение режима неполного рабочего времени, простоя или приостановления деятельности, а также признаки формирования долгов по зарплате.

Отдельно обсудили погашение задолженности и платежей в бюджет. Администрация города продолжит контролировать состояние долгов и мероприятия по их погашению.