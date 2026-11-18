Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, сотрудники ведомства продолжают оказывать адресную поддержку военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. В ответ на недавнюю отправленную партию гуманитарного груза спасателям пришла благодарность от самих бойцов с Запорожского направления.

В состав груза вошли автономные дизельные обогреватели, генераторы, внешние аккумуляторы и солнечные батареи, противоосколочные костюмы, термобельё, бензопилы и средства личной гигиены. Закупка всего необходимого производилась по конкретным заявкам подразделений.

Наши бойцы отметили, что подобная поддержка из дома придаёт им сил, согревает в тяжёлые моменты и напоминает, что их ждут и в них верят. В обращении военнослужащие выразили огромную благодарность всем, кто собрал и отправил груз, и заявили, что будут приближать победу.