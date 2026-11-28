За сутки в Туле произошло одно аварийное отключение теплоснабжения. Специалисты провели аварийно-восстановительные работы, после чего подача теплоносителя была возобновлена, сообщает администрация города.

Аварийных ситуаций на сетях газо-, электро-, холодного и горячего водоснабжения, а также в работе уличного освещения не выявлено.

«Всего за сутки в ЕДДС Тулы поступило 1760 обращений от жителей. Служба спасения выезжала на вызовы семь раз», - сказали в пресс-службе.

Напомним, на улице Курковая в Туле горел грузовой автомобиль.