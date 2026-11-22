В Центральном и Советском округах Тулы прошло профилактическое мероприятие по пресечению правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники проверяли общественные пространства, скверы и дворы. Пресекли 34 административных правонарушения. 29 протоколов составили за распитие алкоголя в запрещённых местах. Три - за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Ещё два - по статье о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что туляк отправлен в СИЗО по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции.