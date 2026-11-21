По версии следствия, 19-летний житель Тульской области поджёг трансформаторную подстанцию на Курском направлении железной дороги в районе станции Шарапова Охота (территория Серпуховского городского округа).

Машинист электропоезда «Шаховская — Серпухов» заметил возгорание. Прибывшая на место следственно-оперативная группа транспортной полиции установила факт умышленного поджога. По счастью, происшествие не повлияло на график движения составов. Правоохранители вычислили и задержали подозреваемого на одной из улиц Серпухова.

В ходе проверки выяснилось, что с юношей в мессенджере связались злоумышленники из-за рубежа. Под их психологическим давлением парень приобрёл легковоспламеняющуюся жидкость и отправился на железную дорогу для совершения теракта. Задержанный на камеру уже признал свою вину.

Следователем линейного управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам террористического акта, совершённого группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Максимальное наказание по соответствующей статье УК РФ — до 20 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.