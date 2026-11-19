Так как бои предыдущего дня показали, что противник основную массу войск сосредоточил юго-восточнее Тулы, командование 50-й армии решило 19 ноября контратаками восстановить положение на своем левом фланге.

В бой вводилась 108-я танковая дивизия. Она совместно с частями 413-й и 299-й стрелковых дивизий должна была нанести удар в направлении Быково, Бородино с задачей уничтожить противника в районе Морковщино, Дедилово, Быково. Для поддержки трёх дивизий привлекалась авиация армии.

Гитлеровцы спешили развить обозначившийся успех. С утра они продолжали наступление. Упорные бои развернулись в полосе обороны 413-й стрелковой дивизии. Здесь отдельные населённые пункты пo несколько раз переходили из рук в руки.

Воины 1322-го стрелкового полка (командир капитан Петухов И. Л.) в течение дня стойко обороняли Болохово. 32-я танковая бригада вступила в район Болохово и действовала совместное 413-й стрелковой дивизией. 3 танка 32-й танковой бригады под командованием капитана Запорожца отразили атаку 50 танков противника. Наши части уничтожили 2 танка, 4 автомашины и 300 человек пехоты.

Президиум Верховного Совета СССР в этот день наградил орденами и медалями бойцов и командиров 732-го полка ПВО за участие в обороне Тулы.