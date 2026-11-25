9 декабря пройдет IV Всероссийская конференция «Стратегии сотрудничества образования и ИТ-индустрии». Участники обсудят взаимодействие университетов, технологического бизнеса и государственных регуляторов. В центре внимания — развитие ИТ-индустрии, подготовка кадров и новые форматы партнерства вузов и бизнеса.

Университеты обладают значительным научным и исследовательским потенциалом, который может стать основой для развития отечественной ИТ-отрасли. Один из главных вопросов — как эффективнее объединить возможности академической среды и технологического бизнеса.

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома», директор «ИТ Школы Ростелекома»:

«Ключевая тема нашей конференции — переход от традиционного взаимодействия университетов и ИТ-компаний по подготовке кадров к совместному созданию технологий, продуктов и новых рынков. Особое внимание в дискуссиях мы уделим развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, внедрению ИИ и интеграции университетов в реальные процессы бизнеса».

Первая сессия будет посвящена новым форматам взаимодействия компаний и университетов. Вузы все чаще участвуют в технологических этапах ИТ-бизнеса: в исследовании, разработке, испытаниях и коммерциализации результатов. В дискуссии примут участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Скоробогатова и главы Дальневосточного федерального университета, РТУ МИРЭА — Российского технологического университета и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Вторая сессия будет посвящена новым правилам и условиям финансирования совместных проектов вузов и ИТ-компаний. Участники обсудят развитие регуляторных механизмов и возможности для участников отрасли. В дискуссии примут участие заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Угнивенко, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Виктор Калинин, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» «Сбербанка» Кирилл Меньшов и ректоры Южного федерального университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики и Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

На сайте конференции будет доступна прямая онлайн-трансляция. Начало — в 10:00 по московскому времени. После регистрации на сайте можно принять участие в конференции очно.

Место и время проведения

9 декабря 2026 года.

Москва, проспект Вернадского, д. 41, бизнес-центр «Академик», 4-й этаж, конференц-зал.

Сбор гостей — с 09:00 до 09:50. Начало первой сессии — в 10:00.

Аккредитация СМИ

Приглашаем представителей СМИ принять участие в конференции. Для аккредитации необходимо направить на адрес karina.pogonina@rt.ru следующие данные: ФИО, название СМИ, должность и контактный телефон.

Для входа в бизнес-центр потребуется оригинал паспорта. Если на мероприятие приедет съемочная группа с профессиональным оборудованием, необходимо дополнительно указать паспортные данные всех участников съемки и перечислить оборудование.

По вопросам оформления пропусков обращайтесь к Карине Погониной по телефону +7 920 610-70-64.

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