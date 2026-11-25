Тульская область наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Арабской Республикой Египет. По итогам первого полугодия 2026 года внешнеторговый оборот между регионами увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает правительство региона.

Египет остается одним из ключевых торговых партнеров России и выступает важным направлением для выхода отечественных предприятий, в том числе тульских, на рынки Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В 2026 году наблюдается дальнейшее развитие российско-египетского сотрудничества, что открывает дополнительные возможности для продвижения продукции предприятий Тульской области за рубежом.

«Основу регионального экспорта в Египет сегодня составляют товары химической промышленности, металлы и изделия из них, прежде всего черные металлы», - отметили в правительстве.

Ранее минфин региона оценил состояние бюджетов районов и округов.