Жительница Алексина осуждена на 9 месяцев условно за кражу алкоголя, подарочного пакета и двух пар мужских носков из магазина. Об этом сообщает пресс-служба судов и УСД Тульской области.

Кража произошла в сентябре. Пять бутылок коньяка, бутылку вина и носки женщина в карманы своей одежды и в пакет. Ущерб составил почти 6, 5 тыс. руб.

В суде обвиняемая вину признала, раскаялась в содеянном, частично возместила причиненный ущерб. К слову, это был уже не первый случай воровства осуждённой. Постановлено считать наказание условным, с испытательным сроком 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее туляка наказали за кражу 6 бутылок коньяка, 18 шоколадок и других товаров.