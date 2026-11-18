За сутки двое жителей Тульской области обратились в полицию после столкновения с мошенниками. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион рублей, передаёт УМВД по региону.

Самой крупной жертвой аферистов стал 48-летний житель Тулы. Неизвестный связался с мужчиной через популярный мессенджер и убедил его, что личные сбережения находятся под угрозой. Следуя указаниям злоумышленника, туляк лишился 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ещё один случай произошёл с 55-летним жителем Алексина. Мужчина нашёл на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже бензопилы и договорился с продавцом о покупке. Перечислив 12 747 рублей, он так и не дождался товара. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

«По этому факту сотрудники полиции проводят процессуальную проверку», - отметили в УМВД.

Ранее жительницу области обманули при покупке автомобиля через интернет.