В Щёкине пожилая женщина с инвалидностью оказалась в сложной ситуации: после октябрьского взрыва газа в ее квартире выбило окна, а недавно умер супруг. Теперь пенсионерка остается одна в неотапливаемом жилище. Об этом ТСН24 сообщили жители дома.

По словам соседей, в однокомнатной квартире выбиты как комнатное, так и балконное окна. Вместо стёкол сейчас висят занавески. При этом женщина, которой около 68 лет, имеет серьезные проблемы со здоровьем: ранее она перенесла инсульт и передвигается с помощью ходунков.

«Я даже не знала, что там живет женщина. Думала, что мужчина там один. Узнали только, когда он умер», — рассказала одна из жительниц дома.

Соседи обеспокоены тем, как пенсионерка переживает холода в квартире без окон. Тем более что в ближайшее время в регионе ожидается похолодание.По словам местной жительницы, она неоднократно пыталась привлечь внимание ответственных служб к ситуации. Женщина обращалась в администрацию, управляющую компанию, на горячую линию губернатора, в МЧС и ЕДДС. Однако есть и другая проблема: в квартире, по словам соседей, содержится около 20 кошек. Животные могут остаться без присмотра после смерти хозяина.

«С бабушкой, думаю, вопрос решится, но там кошки... Они дикие, обгадили весь подъезд», — поделилась жительница дома.

Ранее появились кадры с места взрыва газа в Щёкине.