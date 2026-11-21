С начала ноября в Узловой бездомные собаки покусали четырёх человек — двух школьников и двух взрослых. Об этом пишет ТСН24.

16-летняя девочка шла в школу утром 19 ноября. Возле образовательного учреждения на неё напала белая собака. По словам мамы девочки, животное схватило ребёнка за ногу сзади, не гавкало, не проявляло агрессии. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, но хромает.

Кстати, собаки, по словам женщины, бегают у школы регулярно, а бывает, что и на территорию заходят. После обращения в полицию в администрации города обещали животных отловить.

Ещё один случай нападения пса на жительницу Узловой произошёл вечером 9 ноября. И тоже около этой же школы. И собака, предположительно, была та же — белая, напала сзади, подошла тихо. Женщину защитило пальто и плотные джинсы.

Также в этом месяце на мальчика сзади напало несколько собак, а 16 ноября жертвой стала мама двухлетнего ребёнка, с которым она в этот момент и гуляла.

«Со спины подбежала уличная собака и укусила меня за левую голень. Она даже не гавкнула, а молча схватила за ногу и убежала», — рассказывает узловчанка.

Ранее укус бездомной собаки обошёлся администрации Узловского района в 20 тыс. руб.