Что делать при обнаружении купюр с признаками подделки, рассказали в УМВД по Тульской области.

Алгоритм прост:

Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах получили эту купюра.

Обратитесь в полицию (тел. 102, 112) и объясните, откуда появилась поддельная банкнота, сообщите приметы лица, осуществившего её сбыт.

«Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от фальшивки путем ее сбыта, то сами совершите преступление», — предупреждают в ведомстве.

Если вы обнаруживаете фальшивку в момент ее получения то, по возможности, постарайтесь задержать того, кто вам её даёт (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку). Нельзя возвращать подделку сбытчику.

При обнаружении поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации запрещается сдавать её вместе с выручкой в банк.

Ранее сообщалось, что в Тульской области стало меньше фальшивых банкнот.