Сигнал ракетной опасности прозвучал в Тульской области поздним воскресным вечером 29 ноября: взвыли сирены, сработали другие системы оповещения, к населению обратился губернатор.

«Ракетная опасность в Тульской области. Уважаемые жители! Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям», – распространил интернет-ресурс Дмитрия Миляева в 22.53.

Граждан убедительно просят не пренебрегать мерами личной безопасности.

Ранее, в ночь с субботы на воскресенье Тульская область подверглась атаке украинских беспилотников – силы ПВО Минобороны России отбили регион от 14 вражеских аппаратов..

На всякий случай, номера телефонов экстренных служб: 01, 101, 112.