Служивший по контракту туляк признан виновным в самовольном оставлении места службы и применении насилия в отношении сотрудников военной полиции. Об этом пишет ТСН24.

Мужчина не вернулся из увольнения и был объявлен в розыск. После того, как его местоположение всё же было установлено, к нему выехали сотрудники военной комендатуры. Согласно материалам дела, один из них был в форме, второй предъявил служебное удостоверение. Они потребовали контрактника поехать с ними в комендатуру, но мужчина сел за руль.

Один при попытке помешать уехать нарушителю получил дверью по пальцам. После чего обвиняемый наехал на сотрудников военной полиции. И всё же задержать его удалось.

Потерпевшими признаны четверо военных. При этом осужденный вину в этом преступлении отрицал, заявляя, что в тот момент не воспринимал потерпевших как представителей власти: документы они якобы не показывали, военной формы не видел. Кроме того, по его словам, сбивать намеренно он никого не хотел.

Суд эти доводы отверг, так как они противоречили видеозаписи момента задержания и показаниям потерпевших. В итоге мужчина сел на семь лет.