В Туле приостановили работу кафе «Голд Фиш», сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Поводом стало выявление многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований после информации о случае острой кишечной инфекции у одного из посетителей заведения, заявили в ведомства. По данным Роспотребнадзора, в ходе проверки обнаружили серьёзные нарушения при организации производства пищевой продукции, не соблюдалась поточность технологических процессов, были выявлены проблемы с содержанием помещений и маркировкой продуктов.

Специалисты заявили, что в производственных цехах отсутствовали условия для соблюдения сотрудниками правил личной гигиены, а также были обнаружены насекомые. Во время обследования специалисты сняли с реализации продукты без указания даты изготовления и товары с истёкшим сроком годности.

«В связи с выявленными нарушениями деятельность кафе приостановлена с 18 ноября 2026 года до решения суда. Материалы о временном запрете работы заведения направлены на рассмотрение в Пролетарский районный суд Тулы», - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее в Туле на срок до 60 суток закрыли 3 кафе за нарушения.