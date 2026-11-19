За сутки жертвами телефонных и интернет-мошенников стали четверо жителей Тульской области в возрасте от 42 до 85 лет. Общая сумма ущерба превысила 1,18 млн рублей, передаёт УМВД области.

Один из наиболее крупных случаев произошёл в посёлке Шатск. 58-летняя местная жительница обратилась в полицию после того, как неизвестный связался с её 16-летней внучкой через популярный мессенджер.

Злоумышленник убедил девушку, студентку тульского колледжа, взять наличные деньги бабушки и перевести их на неизвестный счёт. Поддавшись обману, подросток выполнила указания мошенника и через банкомат отправила 600 тысяч рублей.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» (часть 3)», - сказали в ведомстве.

Ранее жительницу региона обманули при покупке автомобиля через интернет.