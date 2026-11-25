Как сообщает УМВД по Тульской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли попытку сбыта запрещенных веществ в городе Щекино.

В ходе реализации оперативной информации была задержана 38-летняя жительница города, которая планировала распространять наркотики бесконтактным способом через тайники-закладки. Общий вес изъятого белого порошка превысил 1,1 килограмма.

Часть запрещенных средств оперативники обнаружили при личном досмотре женщины возле подъезда дома на улице Емельянова вместе с мобильным телефоном и денежными средствами. Еще один пакет был найден в сейфе в квартире задержанной. По данному факту проводится проверка, назначена экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.