Беспилотники ВСУ угрожают Туле с полуночи наступившего понедельника, 30 ноября. Во всём регионе введён режим повышенной готовности. Губернатор призывает жителей соблюдать меры безопасности.

«Беспилотная опасность в Тульской области. Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям», – просигналил канал Дмитрия Миляева в 23.57 уходящего воскресенья.

Предыдущую беспилотную опасность отменили к семи утра минувшего дня после сбития 14 БПЛА неприятеля . Обошлось без последствий на земле.

Поздним воскресным вечером в Тульской области прозвучали сирены ракетной опасности.

Будьте бдительны и берегите себя!

Телефон экстренных служб – 112.