В ГУЗ «Больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» города Тулы обновили медицинское оборудование. Об этом сообщает минздрав региона.

Новый наркозно-дыхательный аппарат установлен в операционном блоке хирургического отделения № 2. Оборудование работает круглосуточно и оснащено современной системой искусственной вентиляции лёгких, сенсорным дисплеем и встроенным газоанализатором. Благодаря этому анестезиологи могут более точно контролировать состояние пациента во время операции и параметры дыхательной смеси.

Ещё одним приобретением стала современная ультразвуковая система. Аппарат позволяет проводить высококачественные исследования сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости и щитовидной железы.

«Объёмы ультразвуковой диагностики в больнице также остаются значительными. Ежегодно специалисты выполняют около 7 тысяч эхокардиографических исследований, 4 тысячи исследований венозной и артериальной системы нижних конечностей и 3,5 тысячи исследований сонных артерий», - сказали в министерстве.

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