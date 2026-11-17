В городской больнице Новомосковска 62-летней пациентке успешно провели сложную операцию, об этом сообщает минздрав региона.

Женщина долго не обращалась к специалистам, но в итоге прошла полное обследование. После того, как врачи подтвердили, что образование доброкачественное, ей провели операцию под спинальной анестезией. Она продолжалась около часа и прошла успешно.

В минздраве напоминают, что при появлении любых новообразований нужно обращаться за помощью, так как крупные опухоли могут сдавливать кровеносные сосуды и нервы, а также могут перерождаться в злокачественные.