Как сообщили в министерстве здравоохранения Тульской области, неделя с 16 по 22 ноября 2026 года объявлена Минздравом России неделей борьбы с антимикробной резистентностью — в честь Всемирной недели повышения осведомлённости о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам.

Специалисты объяснили, что бактерии со временем приобретают устойчивость к препаратам, которыми медицина с ними борется. Каждый антибиотик, назначенный без показаний «на всякий случай», становится тренировкой для бактерий.

Часто домашняя аптечка тренирует бактерии лучше любого микробиологического института: антибиотики принимают при сезонных простудах, когда активны вирусы, по принципу «знакомой помогло», а назначенный врачом курс самовольно сокращают или уменьшают дозу.

Заведующая клинико-фармакологическим отделом Тульской областной клинической больницы Екатерина Ваторинова отметила, что ошибочно делить антибиотики на «сильные» и «слабые». По её словам, важнее спектр активности препарата: какие-то действуют на определённый вид возбудителя, другие — сразу на несколько групп.

«Самого мощного» антибиотика нет, а эффективность зависит от вида инфекции и места её локализации в организме. Сохранение способности антимикробных препаратов бороться с инфекцией — ответственность каждого: только общие усилия врачей и осознанное поведение населения позволят сохранить антибактериальную терапию для будущих поколений.