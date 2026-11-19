27 ноября в галерее «Ясная Поляна» в Туле откроется выставка «Мир богов и людей. Театры кукол стран Востока»(6+), об этом сообщает пресс-служба музея-усадьбы «Ясная Поляна». Экспозицию представит музей Театра кукол имени С. В. Образцова.

Выставка расскажет о традициях кукольных театров Индии, Китая, Японии, Ирана и Индонезии, где представления с куклами имеют многовековую историю и связаны с религиозными обрядами и мифами.

Посетители увидят перчаточные куклы, индийские раджастханские марионетки, тростевые куклы японского и индонезийского театра ваянг-голек, а также плоские кожаные куклы театра теней. В экспозиции представят героев народной комедии — индийского Видушаку и иранского Мубарака — и персонажей китайского романа «Путешествие на Запад».

Отдельная часть выставки посвящена маскам из спектакля Театра Образцова «Большое путешествие: драконы, демоны, герои» (2011) и фотографиям, сделанным основателем театра Сергеем Образцовым в гастролях по Китаю, Японии и Индии.

Выставка будет работать до 30 января 2027 года по адресу г.Тула, ул.Октябрьская д.12

Ранее китайский режиссер в татарском театре поставил спектакль по произведениям Льва Толстого.