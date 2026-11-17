В государственном татарском драматическом театре имени Мирхайдара Файзи 15 ноября состоялась премьера спектакля «Оренбургские рассказы Льва Николаевича» (12+), приуроченного к грядущему 200-летнему юбилею великого русского писателя. Об этом сообщает министерство культуры Оренбургской области.

Автором инсценировки стала Ульяна Петрова, а режиссёром-постановщиком выступил Ланьбо Цзяо из Китая.

В центре сюжета — обычный современный парень, он отправляется в Оренбург, чтобы найти душевный покой. Однако реальность оказывается совершенно не такой, как он ожидал. Прошлое и настоящее сплетаются в тугой узел, создавая непредсказуемые события. В основе спектакля — рассказы «Ильяс»(12+), «Много ли человеку земли нужно»(12+) и «Два старика»(12+).