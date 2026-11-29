Дизайнеры, участвующие в проекте «Цилиндр, ичиги, толстовка», в Ясной Поляне показали эскизы будущих коллекций в Ясной Поляне.

Трудились участники над ними шесть недель. Каждый разработал пять образов, вдохновленных наследием Льва Толстого.

«Дизайнеры вдохновлялись музейными предметами и историями, связанными с Львом Николаевичем Толстым, его семьей и окружением: кроем толстовки, гербариями, эпизодами семейной жизни. Главная задача заключалась в том, чтобы перевести эти источники и ассоциации в формы, материалы и детали одежды», — рассказывает член жюри Нина Вересова.

Концепции объединяются в несколько общих направлений мысли.

Первое — материальная среда и предметный мир писателя.

Второе — противоречие между дворянским образом жизни и идеалом крестьянской жизни, к которому Лев Николаевич стремился после духовного переворота.

Третье — переход и граница между двумя состояниями жизни.

Четвертое направление — одежда как носитель памяти и творческого наследия.

Дизайнер Екатерина Кулагина, например, исследует образ матери писателя, которой он лишился в младенчестве. Визуальная основа коллекции - вырезанный из картона профиль княжны Волконской и растения из Нижнего парка, где любила гулять мать Толстого Мария Николаевна.

К отшиву коллекций дизайнеры приступят в январе 2027 года. Театрализованный показ состоится летом того же года.

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