5 декабря в рамках путешествия по малым городам тульской земли, туристический автоубс из Тулы отправится в Ясную Поляну.

Посмотреть график выездов и забронировать место можно на туристическом портале. Проезд на автобусе бесплатный, экскурсии оплачиваются на месте. Сервис доступен как для жителей региона, так и для гостей.

Туристы уже побывали на Куликовом поле, в Крапивне, Одоеве, Венёве, Дубне, Чекалине, Плавске и Ефремове.

А сегодня, 21 ноября, путешественник посетили Епифань – старинный город, который в XVIII веке был центром уезда, а в XIX веке славился ярмарками. Туристы побывали в Музее купеческого быта в усадьбе мещан Байбаковых и в Центре хранения музейных коллекций, созданный в особняке купцов Молчановых и здании бывшей Городской управы, в рамках подготовки к 650-летию Куликовской битвы.