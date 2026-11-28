С 1 января 2026 года в Тульской области изменятся тарифы на перемещение и хранение транспортных средств на специализированных стоянках. Соответствующее постановление принято региональным комитетом по тарифам.

Так, перемещение легкового автомобиля теперь обойдётся в 5 094 руб. (+12,8%), грузового — 31 653 руб. (+10,5%).

Напомним, на 2026 год индексация составила +13,4% и +4,8% соответственно. Хранение легкового авто на штрафстоянке теперь стоит 88 руб./час (+11,4%), грузового — 213 руб./час. (+9,8%) при том, что годом ранее рост составил +21,5% и +4,9% соответственно.