23–24 ноября в Тульской духовной семинарии состоится VII Всероссийская научно-богословская конференция «Гуманитарная наука в духовной школе», сообщает «ТУЛАСМИ».
Подано 90 заявок на участие, 70 человек выступят очно. На форуме соберутся церковные и светские учёные, преподаватели и учащиеся духовных и светских вузов. Участники представят исследования в области гуманитарных наук.
Работать они будут по шести направлениям:
- богословие и библеистика,
- история Русской церкви,
- филология и история христианского искусства, церковное и гражданское право,
- всеобщая и отечественная история,
- церковно-практические дисциплины,
- философия.