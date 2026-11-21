23–24 ноября в Тульской духовной семинарии состоится VII Всероссийская научно-богословская конференция «Гуманитарная наука в духовной школе», сообщает «ТУЛАСМИ».

Подано 90 заявок на участие, 70 человек выступят очно. На форуме соберутся церковные и светские учёные, преподаватели и учащиеся духовных и светских вузов. Участники представят исследования в области гуманитарных наук.

Работать они будут по шести направлениям: