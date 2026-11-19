Прокуратура Воловского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что орган местного самоуправления ненадлежащим образом содержал участок дороги по улице Механической в посёлке Волово. Это привело к образованию ям и выбоин, создающих угрозу безопасности.

Для устранения нарушений прокуратура района внесла представление, а затем направила в суд исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления отремонтировать дорогу. Требования прокурора суд удовлетворил.

В результате принятых мер прокурорского реагирования участок дороги приведён в нормативное состояние.