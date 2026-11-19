В Туле, по прогнозу синоптиков сайта gismeteo, 20 ноября будет преимущественно облачная погода, туман, без осадков.



Утром пасмурно, столбики термометров покажут +5℃, днём облачно с прояснениями, температура воздуха до +8℃. Ветер юго-западный, умеренный, до 5 м/с, атмосферное давление 736 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Ночью облачно, без осадков, температура воздуха до +3℃, ветер восточный, слабый, до 2 м/с, атмосферное давление 733 мм рт. ст.



По геомагнитной активности ожидаются небольшие возмущения.