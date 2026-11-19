В музее «Тульские самовары» представят выставку «В труде как в бою!», посвященную работе завода «Штамп» в годы Великой Отечественной войны, сообщает тульское музейное объединения.

Посетители узнают, как заводчане в сложных условиях продолжали выпускать военную продукцию, эвакуировали производство и занимались ремонтом военной техники. В экспозицию войдут архивные фотографии, плакаты, рисунки, уникальные документы и воспоминания сотрудников предприятия из фондов Тульского музейного объединения и заводского архива.

Также гости музея смогут увидеть памятные самовары «Тула — город-герой» и «Тула — город мастеров», а также награды предприятия. В их числе — орден Отечественной войны I степени.

«Открытие выставки состоится 20 ноября в 15.00. Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный», - отметили в пресс-службе объединения.

Напомним, Тульская область готовится принимать больше туристов из Китая.