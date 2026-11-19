У жителей Тульской области появится ещё пять лет, чтобы оформить в собственность капитальные гаражи и земельные участки под ними в упрощённом порядке. Срок действия «гаражной амнистии» продлен до 1 сентября 2031 года, сообщает областное Управление Росреестра.

Вопрос легализации гаражей, которыми граждане пользуются десятилетиями, остается актуальным для многих жителей региона. Благодаря федеральному закону от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ собственники подходящих под условия программы объектов могут бесплатно оформить права на гараж и землю под ним.

Изначально упрощенный порядок регистрации должен был завершиться 1 сентября 2026 года. Однако принято решение продлить действие программы еще на пять лет. Воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы объектов, которые соответствуют трем основным требованиям: гараж является капитальным строением и имеет прочную связь с землей; построен до 29 декабря 2004 года; не признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления.

«Для оформления недвижимости необходимо проверить, поставлен ли земельный участок на кадастровый учет. Если сведения отсутствуют, потребуется подготовить схему расположения участка и обратиться в местную администрацию с заявлением о предварительном согласовании предоставления земли. На рассмотрение заявления отводится 20 дней», - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в области в ЕГРН внесли сведения о 11,5 тыс. объектов недвижимости.