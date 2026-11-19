Многие проводят в офисе большую часть рабочего времени, поэтому важно обеспечить себе комфортную среду, и одно из главных условий здесь — соблюдение норм гигиены. Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует соблюдать несколько правил.

В помещение следует переобуваться, чтобы не разносить грязь и пыль с улицы, а придя на работу — протирать дезинфицирующим средством стол, монитор и мышку. Руки нужно регулярно мыть и стараться не касаться лица, особенно глаз, в течение дня. Соблюдать стоит и респираторный этикет: чихать и кашлять следует в одноразовую салфетку, которую затем сразу выбрасывают. Принимать пищу нужно в специально отведённых для этого местах.

Кроме того, не стоит копить на столе мусор и кипы бумаг: мусор нужно выбрасывать сразу, а документы — разбирать и раскладывать по местам, иначе в них скапливается пыль, которой дышат сами сотрудники.

Помещение следует регулярно проветривать для поступления свежего воздуха и снижения риска инфекционных заболеваний. Также важно избегать контакта с коллегами с признаками респираторных заболеваний и оставаться дома при недомогании. На рабочем месте стоит иметь запас дезинфицирующих средств — салфеток или антисептиков.