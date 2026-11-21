Сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора дали рекомендации по гигиене жилых помещений в сезон простуд.

«Многие возбудители острых респираторных инфекций могут сохраняться на поверхностях в помещениях от нескольких часов до нескольких суток, а сухой воздух, пыль от одежды и мебели могут приводить к осложнению хронических заболеваний и утяжелять течение острых», — отмечают специалисты.

Наиболее действенные методы профилактики — влажная уборка и проветривание. Уборку рекомендуется делать один-два раза в неделю, а протирать поверхности влажной салфеткой — ежедневно.

В управлении советуют: начинайте убираться с верхних частей помещения. Особое внимание уделите дверным ручкам, выключателям, клавиатуре компьютера — тем местам, к которым прикасаетесь чаще всего. Заканчивать уборку стоит ванной комнатой и санузлом.

В сезон простуд во время уборки также следует дополнительно использовать дезинфекционные средства.

Ранее тулякам напомнили меры личной профилактики в сезон заболеваемости, а также назвали правила респираторного этикета.