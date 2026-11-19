В Туле начал работу научно-практический Съезд Общероссийской общественной организации «Общество врачей РФ», который впервые проходит за пределами столицы. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

Тульская область принимает 400 ведущих специалистов в сфере медицины со всей страны, среди которых академики и члены-корреспонденты РАН.

Как отмечают организаторы, сбережение здоровья — широкий и многоотраслевой вопрос, и совместная цель — не только лечить людей, но и воспитывать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью детей, а также активно взаимодействовать с работодателями, которые должны заботиться о сотрудниках.

Регион выступает не только площадкой Съезда, но и представляет собственные наработки на федеральном уровне. Накануне в Туле открылся окружной офис Общества врачей России по ЦФО, который будет обеспечивать межведомственное взаимодействие в сфере здравоохранения.