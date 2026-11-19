В День преподавателя высшей школы, 19 ноября, Тульский государственный университет открыл два новых образовательных пространства — центр компетенций промышленной робототехники и автоматизации и отремонтированную часть 1 этажа учебного корпуса № 6.

Общая площадь ремонта и обновления на двух объектах составила 866 квадратных метров. Новый центр компетенций промышленной робототехники и автоматизации создан в рамках образовательной модели университета. Тренинг центр призван усилить подготовку кадров для машиностроительных предприятий Тульской области. В его составе — высокотехнологичное оборудование, с помощью которого студенты смогут осваивать реальные производственные процессы.

«Сегодня государство уделяет особое внимание повышению производительности труда, и одним из главных инструментов достижения этой цели выступает автоматизация производственных процессов. В университете мы активно реагируем на основные тренды, которые задаются в рамках национальных проектов технологического лидерства. Наша новая лаборатория, созданная совместно с компанией HAVAL — одним из лидеров отрасли, чьи производственные процессы глубоко автоматизированы, — направлена на освоение современных направлений роботизации и применения искусственного интеллекта», — отметил ректор университета Олег Александрович Кравченко.

В центре внимания — промышленный робот, предназначенный для точечной сварки. На нём студенты будут учиться программировать роботов, планировать траектории движения, изучать механику, автоматизированное производство и гибкие производственные системы. Идею создать Центр и оснастить его новейшим промышленным роботом предложил Губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев на форуме «Инженеры будущего — 2026».

Фото: Пресс-служба университета

«На территории завода HAVAL в Тульской области развёрнуто больше трёхсот промышленных роботов, — рассказал министр промышленности Тульской области Николай Сергеевич Еланцев. — Для студентов ТулГУ оборудование центра в стенах вуза — это отличная возможность обучаться управлению не на макетах, а на реальном оборудовании, работающем в производственном цикле. Здорово, что у нас так активно развивается промышленная роботизация!»

Центр создан совместно с ООО «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус». Такое партнёрство университета и промышленного предприятия позволяет студентам не просто изучать технологии, но и готовиться к работе в условиях современного производства.

Университет постоянно расширяет сотрудничество с производителем, сегодня выпускники вуза составляют костяк технической команды предприятия, сообщил директор департамента технического обслуживания оборудования Сергей Юрьевич Онуфриев.

«Их работа доказала, что в регионе существует сильная инженерная школа, способная решать поставленные сложнейшие промышленные задачи», — отметил он.

Следующим пунктом торжественной программы стал первый этаж шестого учебного корпуса на проспекте Ленина. Капитальный ремонт здесь завершили накануне. Обновили стены, потолки и полы, заменили двери, выполнили работы на внутренних инженерных системах. Как было подчёркнуто, это полноценный капитальный ремонт, а не косметическое обновление, его площадь превышает 700 «квадратов». На обновленных площадях организовано студенческое пространство — коворкинг, где ребята смогут работать над проектами вне расписания, рассказал ректор университета Олег Александрович Кравченко.

Фото: Пресс-служба университета

«Видим, как молодёжь становится по-хорошему требовательной к инфраструктуре, и университет стремится соответствовать мировым стандартам, — отметил он. — До лета здесь появятся удобные места для работы с ноутбуками, зарядки гаджетов и общения после пар. Это пространство станет точкой притяжения, где студенты смогут готовиться к экзаменам и взаимодействовать с преподавателями».

В 2026 году спрос на направления, связанные со строительством и инженерией, резко вырос, добавил ректор. По его мнению, это правильный сигнал: строительство необходимо всегда и везде, поэтому выпускники будут востребованы в госструктурах, министерствах и частных компаниях региона.

Выпускник вуза — глава комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Валерьевич Панкратов вспомнил, как два десятка лет назад впервые оказался в этих стенах:

«Тогда это ещё был строительный факультет. Мы приходили к декану за студенческими билетами, висело расписание... Всё выглядело иначе. И сейчас перед нами стоит большой объём работ: сегодняшнее событие — это лишь начало нашего сложного, но необходимого пути модернизации. Главное, что изменения позволяют поддерживать уровень стремления молодых людей развиваться именно здесь, на тульской земле».

Антон Валерьевич поздравил присутствующих с Днём преподавателя высшей школы, отметив, что найти своего наставника, почувствовать поддержку и идти вперёд, не отвлекаясь на лишнее вокруг, чётко осознавая свою цель — важнейшая составляющая жизни каждого человека.

К студентам и преподавателям также обратилась с поздравлениями глава комитета Тульской области по архитектуре и градостроительству — главный архитектор региона Яна Вадимовна Сергеева.