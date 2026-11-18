Кимовский районный суд рассмотрит гражданское дело о признании противоправными действий индивидуального предпринимателя, связанных с размещением информации на иностранном языке без перевода на русский. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

С иском обратилась столичное Управление Роспотребнадзора. Основанием для разбирательства стала проверка детского центра, расположенного на улице Николая Озерова в Москве. Специалисты установили, что на здании размещена вывеска «Детский центр "Sensory Way"», однако аналогичная надпись на русском языке отсутствует. Нарушения также обнаружили на официальном сайте организации, адрес которого был указан на информационном стенде у входа в центр.

По данным Роспотребнадзора, предпринимателю неоднократно направляли предостережения и рекомендации с требованием привести информацию для потребителей в соответствие с законодательством. Однако нарушения так и не были устранены. Ведомство просит суд признать действия предпринимателя противоправными в отношении неопределенного круга потребителей, обязать разместить на сайте всю необходимую информацию на русском языке в соответствии со статьей 10.1 закона «О защите прав потребителей», а также отчитаться об устранении нарушений. Кроме того, истец требует обязать предпринимателя опубликовать решение суда в средствах массовой информации.

«Предварительное судебное заседание состоится 1 декабря 2026 года», - сказали в пресс-службе.

Ранее tula.aif.ru рассказывал, как Роспотребнадзор призвал к ответу тульские хозсубъекты за нерусские вывески.