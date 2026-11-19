В Ефремовском районе открыто движение по мосту через реку Красивая Меча после капитального ремонта, об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

В связи с этим возобновили перевозки пассажиров по льготному межмуниципальному маршруту № 117 «Ефремов — Новокрасивое» (кольцевой).

Схема движения и расписание скорректированы: теперь автобус заезжает в деревню Покровка.

Напомним, мост отремонтировали на год раньше предполагаемого срока, ширина проезжей части увеличена до 10 метров и обустроен тротуар для пешеходов.