За год почти 3,5 тысячи абонентов «Ростелекома» из Тульской области установили в своих домах и квартирах роутеры шестого поколения. Маршрутизаторы модели Electra F30AX с передовым чипсетом AX3000 производит московская компания «Электра» (дочерняя компания провайдера). Устройства поступили в продажу в октябре 2025 года.

Елена Пронькина, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«По данным наших аналитиков, чаще роутеры Wi-Fi 6 приобретали уже действующие абоненты компании, проживающие в частных домах. Почти половина всех продаж в регионе пришлась на населенные пункты Заокского и Щёкинского районов, где сосредоточено много коттеджных и дачных поселков. Остальную часть устройств приобрели жители новых многоэтажных жилых комплексов Алексина, Новомосковска и Тулы».

Роутер Wi-Fi 6 обеспечивает скорость передачи данных до 3 Гбит/с и отличается низким энергопотреблением: смартфоны, планшеты, умные лампочки, датчики и другая техника работают дольше без подзарядки. Устройство распознает сигналы соседних сетей и минимизирует помехи, работает вдвое быстрее предыдущих моделей и обеспечивает стабильное покрытие. Но ключевое его преимущество в том, что он обрабатывает множество запросов одновременно, мгновенно распределяя трафик между всеми гаджетами, тогда как маршрутизаторы предыдущих поколений выстраивают их в очередь, подключая их к сети одно за другим.

Евгения Румянцева, жительница Тулы:

«В прошлом месяце переехали в другую квартиру. Решили обновить всю мебель и технику. Тем более, что и роутер давно об этом “просил”: вечерами интернет часто подтормаживал. В нашем жилом комплексе несколько провайдеров. Самым привлекательным для нас в итоге оказался “Ростелеком”. Из разговора с менеджером компании узнали, что можно не только подключить одним пакетом интернет, онлайн-телевидение и видеонаблюдение, но и сразу приобрести роутер. В назначенный день к нам приехал технический специалист, всё подключил и настроил. Так что мы получили весь набор необходимых цифровых услуг одновременно».

Роутер Wi-Fi 6 доступен как новым, так и действующим абонентам «Ростелекома». При этом новые абоненты могут бесплатно протестировать оборудование и флагманские цифровые сервисы провайдера (интернет, телевидение, видеонаблюдение) в течение 30 дней в рамках акции «Тест-драйв».

Подробнее о цифровых решениях «Ростелекома» — на сайте компании или по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.

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